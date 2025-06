Congo en Rwanda sluiten vredesakkoord in Washington

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - Rwanda en Congo hebben in Washington een vredesovereenkomst getekend die een einde moet maken aan het geweld in Congo dat duizenden mensen het leven heeft gekost. Het Congolese leger vecht in het oosten van het land tegen rebellengroep M23, die door Rwanda wordt gesteund. De overeenkomst kwam tot stand na bemiddeling van de Verenigde Staten.

In de overeenkomst belooft Rwanda binnen negentig dagen zijn troepen uit Congo terug te trekken. Congo belooft op zijn beurt de steun te stoppen aan Hutu-militanten in Rwanda die betrokken waren bij de genocide in 1994 in dat land. Door het geweld tussen etnische Hutu's en Tutsi's in Rwanda kwamen 800.000 mensen om het leven, voornamelijk Tutsi's.

Beide landen zeggen vredesbesprekingen tussen M23 en Congo te zullen steunen. Die moeten worden gehouden in Doha, in Qatar. Het oosten van Congo is rijk aan kostbare delfstoffen. M23 veroverde in het voorjaar de twee grootste steden in het gebied, Goma en Bukavu.