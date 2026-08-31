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Congo telt meer dan 6000 besmettingen met ebolavirus

Samenleving
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 15:17
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KINSHASA (ANP) - Het aantal ebolabesmettingen in de Democratische Republiek Congo (DRC) is opgelopen tot boven de 6000. Dat heeft de regering maandag bekendgemaakt.
Sinds de uitbraak in mei werd afgekondigd, is bij 6041 personen het virus vastgesteld. 2911 van hen zijn overleden. Experts denken dat de werkelijke cijfers hoger liggen. De huidige ebola-uitbraak is de op een na dodelijkste sinds de ontdekking van het virus in 1976. Het gaat om de bundibugyovariant van het virus. Voor deze variant bestaat geen goedgekeurd vaccin of behandeling.
Zorgmedewerkers worden sinds eind vorige week ingeënt met een vaccin tegen de zaïrevariant. Het vaccin is volgens eerste onderzoeken mogelijk ook effectief tegen de bundibugyovariant. Er zijn 50.000 doses beschikbaar voor zorgpersoneel en 20.000 voor een studie naar de effecten van het vaccin op de bundibugyovariant.
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