Spaanse premier hekelt desinformatie over Ceuta

MADRID (ANP/AFP/DPA/RTR) - De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft zich beklaagd over desinformatie over de recente crisis in Ceuta. Hij wees daarbij op de radio ook naar Israël en Rusland.

In Ceuta ontstond een maand geleden chaos toen tienduizenden migranten de exclave binnentrokken. Die ligt in Noord-Afrika, maar geldt als Spaans grondgebied. De crisis zorgde voor spanning tussen Spanje en sommige andere EU-landen.

De premier verklaarde dat geruchten en desinformatie na 30 en 31 juli zijn verspreid via netwerken op sociale media "die gelinkt zijn aan Rusland en Israël". Daarnaast noemde hij extreemrechts als bron. Dat misbruikt de discussie over migratie volgens hem om Europa te verdelen.

Verontwaardigd

Israël reageerde verontwaardigd op de uitspraken van de premier. "Het blijven verspreiden van lasterlijke leugens zal de aandacht niet afleiden van Sánchez' beschamende falen in het bestuur van zijn land", reageerde minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar op X.

Sánchez zei ook dat er geen aanwijzingen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de massale toestroom van migranten. "Als mensen praten en speculeren over de betrokkenheid van de Marokkaanse autoriteiten, ontken ik dat ten stelligste."