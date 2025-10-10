7 wasmachine- en drogertrucs die écht werken (getest)

Eeuwig zoeken naar verdwenen sokken, kreukelige overhemden en een wasmachine
die maar blijft stinken - herkenbaar? Deze zeven bewezen trucs maken het wassen en drogen niet alleen effectiever, maar besparen je ook tijd én geld.
1. Tennisballen voor sneller drogen
Stop twee tot drie schone tennisballen bij je was in de droger. Deze simpele truc halveert de droogtijd doordat de ballen voorkomen dat je was als een prop in elkaar blijft zitten. De was blijft in beweging, wordt luchtiger en is bovendien minder stug na het drogen. Perfect voor dikke handdoeken en dekbedovertrekken die anders eeuwig nat blijven.
2. IJsblokjes tegen kreukels
Geen zin in strijken? Gooi een paar ijsblokjes bij je gedroogde overhemden in de droger en zet hem tien minuten aan. De ijsblokjes creëren stoom die als een mini-stoomcabine werkt, waardoor kreukels verdwijnen zonder strijkijzer. Deze methode werkt het beste bij katoenen overhemden en blouses.
3. Maandelijks op 90 graden wassen
Was minstens één keer per maand een lading op 90 graden om bacteriën en schimmels in je wasmachine te doden. Dit voorkomt vieze geurtjes en houdt je machine schoon van binnenuit. Gebruik deze hete wasbeurt voor handdoeken, theedoeken of ondergoed dat tegen hoge temperaturen kan.
4. Yogamat in de wasmachine
Je yogamat kan gewoon in de wasmachine, gebruik alleen mild wasmiddel of zelfs helemaal geen zeep. Centrifugeer op laag toerental en stop het programma als de machine uit balans raakt door het volume. Dit werkt ook voor microvezeldoekjes, douchegordijnen en zelfs knuffeldieren.
5. Centrifugeer op maximaal toerental
Begin al bij de wasmachine met energiebesparing: centrifugeer altijd op het hoogst mogelijke toerental. Dit verwijdert maximaal vocht uit je was, waardoor de droger veel minder lang hoeft te draaien. De wasmachine verbruikt hierdoor iets meer stroom, maar dit weegt niet op tegen de extra energie die de droger anders nodig heeft.
6. Wasverzachter-doekje voor frisse droger
Doordrenk een wit stukje badstof in je favoriete wasverzachter en laat het drogen. Dit zelfgemaakte geurblokje gebruik je de komende veertig droogbeurten voor heerlijk frisse was zonder muffe luchtjes. Vooral handig als je droger in een vochtige ruimte staat.
7. Pluizenfilter na élke beurt schoonmaken
Maak het pluizenfilter na iedere droogbeurt schoon, niet alleen voor betere prestaties maar ook voor je veiligheid. Een verstopt filter zorgt voor langere droogtijden, hoger energieverbruik én brandgevaar. Maak er een automatisme van door het direct na het uitruimen te doen.
Deze trucs zijn niet alleen praktisch getest maar besparen je ook aanzienlijk op je energierekening. Vooral de tennisbaltruc en het goed centrifugeren maken een wereld van verschil in droogtijd en energieverbruik. Probeer ze uit en ervaar zelf hoeveel tijd en moeite je bespaart.