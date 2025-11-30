Congres VS gaat optreden Hegseth rond drugsbootjes onderzoeken

WASHINGTON (ANP) - Commissies in beide kamers van het Amerikaanse Congres gaan het optreden van het Pentagon onderzoeken na berichtgeving dat minister van Defensie Pete Hegseth opdracht zou hebben gegeven om alle opvarenden van een vermoedelijk drugsbootje in de Caribische Zee te doden. Dat meldt The Washington Post.

De krant onthulde vrijdag dat Hegseth begin september zou hebben bevolen om twee overlevenden van een eerdere raketaanval op een boot alsnog uit te schakelen. Bronnen met directe kennis van de operatie deden daarover anoniem hun verhaal.

De defensiecommissie van de Senaat kondigde vrijdag al aan de zaak te zullen onderzoeken. Zaterdagavond sloot ook de defensiecommissie van het Huis van Afgevaardigden zich daarbij aan. Beide commissies, die in handen zijn van een Republikeinse meerderheid, hebben het Pentagon om uitleg gevraagd.

De zaak is opmerkelijk omdat het Congres sinds de terugkeer van president Donald Trump overwegend terughoudend is geweest in de controle op zijn regering.