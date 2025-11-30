ECONOMIE
Franse radicaal-rechtse politicus Bardella bekogeld met ei

Samenleving
door anp
zondag, 30 november 2025 om 2:11
MOISSAC (ANP) - De Franse radicaal-rechtse politicus Jordan Bardella is zaterdag tijdens een signeersessie in het zuidwesten van Frankrijk met een ei op het hoofd geslagen.
Bardella, leider van het Rassemblement National, promootte op dat moment zijn nieuwe boek in de plaats Moissac, op zo'n 70 kilometer van Toulouse. De vermoedelijke dader, een 74-jarige man, is aangehouden op verdenking van geweld tegen een openbare ambtsdrager, meldt justitie. Er is aangifte gedaan namens Bardella. Hij verklaarde ongedeerd te zijn.
Eerder deze week werd de politicus tijdens een landbouwbeurs in het oosten van Frankrijk ook al met meel bekogeld. Een 17-jarige jongen werd toen korte tijd vastgezet.
Bardella sprak op X van "toenemend geweld" naarmate zijn partij dichter bij de macht komt. Rassemblement National staat in de peilingen momenteel bovenaan en geldt als de grootste politieke kracht van Frankrijk. De partij voert een harde lijn tegen immigratie.
