Congresleden VS solidair met Denemarken bij bezoek Kopenhagen

KOPENHAGEN (ANP) - Een delegatie van Amerikaanse parlementariërs is afgereisd naar Kopenhagen om te praten over de spanningen rond Groenland. Bij aankomst bij het overleg spraken enkelen van hen al hun solidariteit met Denemarken uit.

"De woorden van president Trump weerspiegelen niet hoe wij erin staan", zei de Democratische senator Dick Durbin vrijdag tegen de Deense omroep TV2. "Denemarken en Groenland zijn al decennialang onze bondgenoten." Afgevaardigde Steny Hoyer, tevens Democraat, zei: "Houd moed, velen van ons staan achter jullie."

De delegatie bestaat uit elf congresleden: negen Democraten en twee Republikeinen. Binnen beide partijen bestaat kritiek op de dreigende uitspraken van Trump over Groenland en veel parlementariërs hebben gezegd een annexatie niet te steunen.