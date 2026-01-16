Dijksma: Getroffenen explosie 'zo lang als nodig' opgevangen

UTRECHT (ANP) - De gemeente Utrecht heeft regelingen met hotels in de stad getroffen om bewoners die nog niet naar huis kunnen na de explosie van donderdag "zo lang als nodig" op te vangen. Dat zegt de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma.

Dijksma laat weten dat de gemeente er alles aan doet om getroffen woningen weer open te krijgen, maar voor het gebied waar de klap het grootst was "gaat dat nog wel even duren". Volgens Dijksma zijn sommige panden zo beschadigd dat terugkeer niet meer mogelijk is.

Afgelopen nacht hebben tientallen bewoners van het getroffen gebied de nacht doorgebracht in hotels. Volgens de burgemeester is dat goed gegaan; een enkeling is in de nacht nog met de taxi tussen hotels vervoerd.

Bewoners kunnen in de middag onder begeleiding ook documenten, medicijnen of hun huisdieren uit hun getroffen huizen halen. Dat gebeurde ook toen de burgemeester door de getroffen buurt liep. Een bewoonster kwam net haar huis uit en omhelsde Dijksma als teken van dank.