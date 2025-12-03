ECONOMIE
Congresleden VS willen voorkomen dat Trump Venezuela aanvalt

Samenleving
door anp
woensdag, 03 december 2025 om 3:45
anp031225009 1
WASHINGTON (ANP) - Verschillende Republikeinen en Democraten in het Amerikaanse Congres willen voorkomen dat hun regering een aanval op Venezolaans grondgebied uitvoert. De parlementariërs zeiden dinsdag (lokale tijd) dat ze daartoe resoluties zullen indienen die president Donald Trump verbieden om zonder parlementaire goedkeuring een aanval te bevelen.
"Ongeautoriseerde militaire actie tegen Venezuela zou een kolossale fout zijn", aldus de Democratische senatoren Tim Kaine en Chuck Schumer en de Republikeinse senator Rand Paul in een gezamenlijke verklaring. Het drietal wil bij een eventuele aanval een stemming in het Congres afdwingen die "de inzet van Amerikaanse troepen tegen of binnen Venezuela zou blokkeren".
Drie leden in het Huis van Afgevaardigden, eveneens van beide partijen, zeggen een resolutie in te dienen die nog verder gaat: "Wij willen de regering-Trump verbieden om vijandelijkheden binnen of tegen Venezuela te plegen zonder toestemming van het Congres", aldus het drietal.
