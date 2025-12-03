Europa eens over afschaffing Russische gasimport tegen 2027

BRUSSEL (ANP) - De Europese Raad heeft woensdag een akkoord bereikt met het Europees Parlement over de geleidelijke afschaffing van de Russische gasimport tegen 2027. Het akkoord past in breder Europees beleid om de afhankelijkheid van Russische energie te beëindigen.

De overeenkomst omvat een juridisch bindend, stapsgewijs verbod op de import van vloeibaar aardgas (LNG) en gas via pijpleidingen uit Rusland, met een volledig verbod vanaf respectievelijk eind 2026 en najaar 2027.

In oktober was Rusland goed voor 12 procent van de gasimport in de EU. Voor de Russische invasie van Oekraïne in 2022 was dit nog 45 procent. Hongarije, Frankrijk en België behoren tot de landen die nog steeds Russisch gas ontvangen.