Conservatief Amerika eert vermoorde Kirk als martelaar

Samenleving
door anp
maandag, 22 september 2025 om 1:00
anp220925003 1
GLENDALE (ANP) - Bij de afscheidsdienst voor de vermoorde conservatieve activist Charlie Kirk zondagmiddag in de Amerikaanse staat Arizona spraken onder anderen president Donald Trump, vicepresident JD Vance, minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en defensieminister Pete Hegseth.
Erika Kirk kreeg een staande ovatie toen ze verklaarde de moordenaar van haar echtgenoot te vergeven "omdat Christus hetzelfde deed". "Haat beantwoord je niet met haat", zei ze. Zij neemt de leiding over van de door haar man opgerichte organisatie Turning Point USA.
De herdenking trok de voltallige conservatieve top van de VS: Trump en invloedrijke figuren uit zijn Make America Great Again-beweging, kabinetsleden en prominente rechtse mediamakers.
Vicepresident Vance benadrukte dat de recente successen van de Republikeinen ondenkbaar zouden zijn geweest zonder Kirk: "We zijn hier niet alleen omdat we Charlie als vriend liefhadden, maar ook omdat we weten dat we hier zonder hem niet zouden staan."
