Trump en Musk schudden elkaar de hand bij afscheidsdienst Kirk

GLENDALE (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump en miljardair Elon Musk waren zondag allebei aanwezig bij de afscheidsdienst van Charlie Kirk en schudden elkaar daar de hand. De twee raakten drie maanden geleden gebrouilleerd. Sindsdien waren ze niet meer samen in het openbaar verschenen, aldus The New York Times.

Op beelden van de afscheidsdienst van Kirk was te zien hoe Musk de president benaderde en op een lege stoel naast hem ging zitten. Dat gebeurde terwijl minister van Defensie Pete Hegseth op het podium een toespraak hield.

Musk ruziede in juni openlijk met Trump op sociale media over diens begroting en zei ook dat Trumps naam voorkwam in het dossier rond zedendelinquent Jeffrey Epstein. Later erkende Musk, die Trumps campagne hielp financieren, dat hij "te ver was gegaan".

De vermoorde Kirk had eerder deze zomer in een interview aangegeven dat hij rekende op verzoening tussen Musk en Trump. "Ik ken ze allebei vrij goed en denk dat ze samen veel sterker zijn dan alleen", had Kirk volgens The New York Times gezegd.