Dodental in Jemen na Israëlische aanval loopt op

SANAA (ANP/AFP/RTR) - Het dodental als gevolg van de Israëlische aanval op Jemen is opgelopen tot 35, meldt het door de Houthi's bestuurde gezondheidsministerie op X. Ook vielen er 131 gewonden. De woordvoerder schrijft daarbij dat het geen definitief dodental is.

Het Israëlische leger zei dat het militaire doelen had aangevallen, maar een legerwoordvoerder van de Houthi's zei dat de aanvallen "uitsluitend waren gericht op civiele doelen".

Israël en de Houthi's in Jemen vallen elkaar regelmatig aan. De Houthi's doen dit naar eigen zeggen uit solidariteit met de bevolking van Gaza.