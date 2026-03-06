ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kabinet zint op maatregelen, anders ontstaat cellentekort in 2026

Samenleving
door anp
vrijdag, 06 maart 2026 om 18:34
anp060326168 1
DEN HAAG (ANP) - In de gevangenissen ontstaat dit jaar een tekort van 265 cellen als er niet wordt ingegrepen, verwacht staatssecretaris Claudia van Bruggen (Justitie). Door allerlei noodmaatregelen is er op dit moment geen cellentekort, hoewel de gevangenissen overvol zijn. In een Kamerbrief kondigt de D66'er aan dat ze dit najaar "aanvullende maatregelen" wil nemen om dit te voorkomen. Ze schrijft nog niet welke.
In oktober zijn er voor het eerst te weinig cellen, schat de bewindsvrouw in. In de maanden daarna loopt het cellentekort op tot 265 in december. Als onverwachts cellen wegvallen, kan "dit tekort zich al eerder voordoen". Ze noemt bijvoorbeeld dat renovaties vertraging kunnen oplopen of dat er onvoorziene personeelstekorten kunnen ontstaan.
Om het cellentekort te lijf te gaan, wordt momenteel onder andere zoveel mogelijk gebruikgemaakt van meerpersoonscellen en worden bepaalde gevangenen maximaal twee weken eerder vrijgelaten.
loading

POPULAIR NIEUWS

259444467_m

Honderden Nederlandse pensionado’s in de problemen door genadeloze Spaanse fiscus

image

Wie de olie heeft, heeft de macht: vier landen domineren de wereldreserves

anp060326002 1

Trump: Iran wil een akkoord sluiten

generated-image (2)

Wikileaks onthult: Iraanse leider kreeg sekstherapie met ‘tijdelijke’ echtgenotes

anp060326089 1

Verhoren vrijgegeven van 'Epstein-meisje' dat Trump beschuldigt

hq720

Trump: Als Iran klaar is komt Cuba

Loading