Kabinet zint op maatregelen, anders ontstaat cellentekort in 2026

DEN HAAG (ANP) - In de gevangenissen ontstaat dit jaar een tekort van 265 cellen als er niet wordt ingegrepen, verwacht staatssecretaris Claudia van Bruggen (Justitie). Door allerlei noodmaatregelen is er op dit moment geen cellentekort, hoewel de gevangenissen overvol zijn. In een Kamerbrief kondigt de D66'er aan dat ze dit najaar "aanvullende maatregelen" wil nemen om dit te voorkomen. Ze schrijft nog niet welke.

In oktober zijn er voor het eerst te weinig cellen, schat de bewindsvrouw in. In de maanden daarna loopt het cellentekort op tot 265 in december. Als onverwachts cellen wegvallen, kan "dit tekort zich al eerder voordoen". Ze noemt bijvoorbeeld dat renovaties vertraging kunnen oplopen of dat er onvoorziene personeelstekorten kunnen ontstaan.

Om het cellentekort te lijf te gaan, wordt momenteel onder andere zoveel mogelijk gebruikgemaakt van meerpersoonscellen en worden bepaalde gevangenen maximaal twee weken eerder vrijgelaten.