ACM en AP: klantcontact moet niet alleen via AI-chatbot kunnen

DEN HAAG (ANP) - Organisaties die AI-chatbots gebruiken, moeten mensen altijd de mogelijkheid geven met een echte klantenservicemedewerker te kunnen spreken. Toezichthouders Autoriteit Consument & Markt (ACM) en Autoriteit Persoonsgegevens (AP) roepen organisaties op dit te doen en focussen zich hier de komende tijd meer op.

De toezichthouders zien het aantal meldingen over problemen met chatbots die werken met kunstmatige intelligentie snel toenemen. Geen contact kunnen krijgen met een echte medewerker van een klantenservice is volgens een onderzoek van de ACM een van de grootste ergernissen van consumenten. Ook geven chatbots slechte of onjuiste antwoorden of lossen ze een probleem niet op. Daarnaast is vaak onduidelijk of het contact met een medewerker of een chatbot is en kunnen consumenten soms geen contact krijgen met een menselijke medewerker als ze dat willen.

Meer toezicht op het gebruik van chatbots is ook nodig vanwege privacyrisico's, zeggen de toezichthouders.