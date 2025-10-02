ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ACM en AP: klantcontact moet niet alleen via AI-chatbot kunnen

Economie
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 7:46
anp021025062 1
DEN HAAG (ANP) - Organisaties die AI-chatbots gebruiken, moeten mensen altijd de mogelijkheid geven met een echte klantenservicemedewerker te kunnen spreken. Toezichthouders Autoriteit Consument & Markt (ACM) en Autoriteit Persoonsgegevens (AP) roepen organisaties op dit te doen en focussen zich hier de komende tijd meer op.
De toezichthouders zien het aantal meldingen over problemen met chatbots die werken met kunstmatige intelligentie snel toenemen. Geen contact kunnen krijgen met een echte medewerker van een klantenservice is volgens een onderzoek van de ACM een van de grootste ergernissen van consumenten. Ook geven chatbots slechte of onjuiste antwoorden of lossen ze een probleem niet op. Daarnaast is vaak onduidelijk of het contact met een medewerker of een chatbot is en kunnen consumenten soms geen contact krijgen met een menselijke medewerker als ze dat willen.
Meer toezicht op het gebruik van chatbots is ook nodig vanwege privacyrisico's, zeggen de toezichthouders.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-489952124

Er komt vanaf vandaag nieuwe benzine uit de pomp, dit merk je er zelf van

politie2018imageset_genericlandscape

Wie kent deze enge man?

ANP-529644118

Ook PVV wil 'buffelboete' oplossen: 'daar is iets misgegaan'

100731098_m

Dit is wat er gebeurt met je hersenen na vier dagen junkfood

ANP-509279423 (1)

Nuchter sporten: wondermiddel of nutteloze hype?

ANP-537729689

Hollywood in rep en roer vanwege Tilly Norwood: maak kennis met de eerste AI-actrice

Loading