Contact met Artemis II-missie hersteld na passage achter de maan

HOUSTON (ANP/AFP) - De Artemis II-ruimtemissie is zojuist achter de maan gepasseerd. Na een verwacht communicatieverlies van ongeveer 40 minuten is er weer contact tussen wetenschappers van ruimtevaartorganisatie NASA en de vier astronauten.

"We zien jullie aan de andere kant," zei astronaut Victor Glover een paar minuten voordat de verbinding werd verbroken. "Het is zo geweldig om weer van de aarde te horen," zei astronaut Christina Koch nadat de verbinding met NASA was hersteld.

Astronomieprofessor Derek Buzasi van de Universiteit van Chicago noemde het contactverlies tegenover persbureau Reuters eerder "opwindend, op een enigszins angstaanjagende manier". Buzasi herinnerde zich dat hetzelfde gebeurde tijdens de Apollo-maanmissies in de jaren 60 en 70.

Eerder maandag verbraken de astronauten van de Artemis II-missie het record van het verst bereikte punt in de ruimte.