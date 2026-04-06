Wall Street verder omhoog door hoop op einde oorlog

NEW YORK (ANP) - De aandelenkoersen in New York stegen maandag voor de vierde handelsdag op rij, gestuwd door hoop op een snel einde van het conflict tussen de VS en Iran. Ook koopjesjagers die instapten zorgden voor hogere koersen. Het optimisme werd gedurende de handelsdag wel kortstondig getemperd, nadat president Donald Trump opnieuw dreigde alle bruggen en energiecentrales in Iran te zullen vernietigen als er voor dinsdag geen overeenkomst wordt bereikt.

Toch sloot de Dow Jones-index na een lang paasweekend 0,4 procent hoger op 46.669,88 punten. De S&P 500-index won 0,4 procent op 6611,83 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,5 procent tot 21.996,34 punten. De S&P 500, de graadmeter van de vijfhonderd grootste Amerikaanse bedrijven, herstelde vorige week 3,4 procent. Ook de Dow en Nasdaq gingen omhoog op weekbasis, met respectievelijk 3 en 4,4 procent. Het ging om de eerste positieve beursweek die een verliesreeks van vijf weken doorbrak.