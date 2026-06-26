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Coronaverhoren met Grapperhaus, Van Dissel en Halsema

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 juni 2026 om 16:15
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DEN HAAG (ANP) - Volgende week verschijnen onder anderen oud-justitieminister Ferd Grapperhaus, oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie corona. Van Dissel is er voor de tweede keer. Ook Grapperhaus wordt later nog een tweede keer verhoord.
De verhoorweek, die in het teken staat van de avondklok en maatschappelijke onrust, begint maandag met Halsema. Daarna is het de beurt aan oud-korpschef van de politie Henk van Essen.
Op woensdag is het eerste verhoor met Grapperhaus en later op de dag verschijnt Van Dissel voor de tweede keer voor de commissie.
Hanneke Schippers-Spanninga wordt vrijdagochtend verhoord door de commissie. Zij was tijdens de pandemie directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De verhoorweek wordt afgesloten met Romy Quint, een van de oprichters van de organisatie Vrouwen voor Vrijheid. Dat is een beweging die ontstond tijdens corona vanwege zorgen rond ingeperkte vrijheden door het coronabeleid.
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