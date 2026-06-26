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Stikstofuitstoot industrie en vervoer moet gehalveerd in 2035

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 juni 2026 om 16:13
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DEN HAAG (ANP) - De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in 2035 de helft lager zijn dan in 2019, zo staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog een "extra stap zetten". Daarvoor trekt het kabinet eenmalig 250 miljoen euro uit.
Van de kwart miljard euro gaat 125 miljoen naar maatregelen om de uitstoot van scheepvaart, bouwmaterieel en wegverkeer terug te dringen. Het is niet helemaal duidelijk hoe precies, maar het gaat bijvoorbeeld om de inzet van elektrische bouwwerktuigen.
De overige 125 miljoen euro gaat naar de industrie, onder meer met aanbestedingen om bedrijven dicht bij natuurgebieden minder te laten uitstoten. "In de zones bevinden zich enkele tientallen industriële bedrijven."
CO2-uitstootrechten
Het kabinet vertrouwt grotendeels op regels die er al zijn, zoals het Europese systeem van handel in CO2-uitstootrechten. "Dit zorgt ook voor reductie van stikstof."
In het geval van de industrie gaat het doel om ammoniak en bij vervoer om stikstofoxiden. Beide zijn stikstofverbindingen, maar ammoniak slaat dichter bij de bron neer.
De doelen worden vastgelegd in een spoedwet, samen met het doel om de landbouw 42 tot 46 procent minder stikstof uit te laten stoten in 2035 vergeleken met 2019. Als de stikstofuitstoot van industrie en vervoer niet hard genoeg daalt, "worden tijdig aanvullende maatregelen getroffen".
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