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Corruptieonderzoek naar staf Zelensky en parlementariërs Oekraïne

Samenleving
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 10:13
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KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense anti-corruptiedienst (NABU) heeft een onderzoek geopend naar meerdere parlementariërs en adviseurs van president Volodymyr Zelensky. De dienst noemt geen namen, maar volgens Oekraïense media als The Kyiv Independent en Ukrainska Pravda vinden er huiszoekingen plaats bij de pro-Russische politicus Vadym Stolar en het plaatsvervangend hoofd van het presidentiële kantoor, Iryna Moedra.
NABU spreekt van een "criminele organisatie" die zou worden geleid door een zittend en een voormalig parlementslid en waarbij hoge ambtenaren van het kantoor van de president betrokken zijn.
Corruptie is een groot probleem in Oekraïne. Zelensky beloofde voor zijn verkiezing in 2019 om dat aan te pakken, maar de dienst die dat moet doen ontziet de bondgenoten van de president niet. Eerder werden al zijn rechterhand Andri Jermak en meerdere partijgenoten van Zelensky aangeklaagd.
Zelensky kwam vorig jaar onder vuur te liggen toen hij de macht van de NABU probeerde in te perken.
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