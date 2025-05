Corruptiewaakhond: uitspraak sms'jes Von der Leyen is historisch

BRUSSEL (ANP) - Anti-corruptieorganisatie Transparency International (TI) noemt de rechterlijke uitspraak over de sms'jes van voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen "een historische overwinning voor transparantie in de EU". Het Hof van Justitie van de Europese Unie besliste dat de Commissie een verzoek van The New York Times om inzage in de sms'jes tussen Von der Leyen en de directeur van farmaciegigant Pfizer niet mocht afwijzen.

Het hof oordeelde dat de Commissie het afwijzen van het verzoek niet voldoende kon beargumenteren. "Deze uitspraak gaat over meer dan alleen transparantie. Het gaat over het herstel van de verantwoordingsplicht die de Europese Commissie tot nu toe ernstig heeft ontbeerd. Dit zou de Commissie ertoe moeten aanzetten om eindelijk haar restrictieve houding over informatievoorziening te veranderen", zegt Shar Hinds van TI.

De Commissie zegt de uitspraak nog te bestuderen en hoeft de sms'jes niet direct vrij te geven.