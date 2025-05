Duitsers zien steeds meer Russische agressie in Oostzee

De dreiging is aanzienlijk toegenomen en "we zijn er allemaal van overtuigd dat we voor 2029 klaar moeten zijn voor verdediging en in staat tot afschrikking om verdere escalatie te voorkomen", zei Kaack. Als voorbeelden van de oplopende spanning wees de viceadmiraal op de "massale herbewapening en oorlogsproductie in Rusland , sabotage en inbraak- en spionagepogingen op schepen en bases in Duitsland". Hij noemde ook overvliegende drones en de vernietiging van onderzeese kabels in de Oostzee.