BRUSSEL (ANP) - Voorzitter van de EU-regeringsleiders António Costa komt met een nieuw voorstel voor de EU-meerjarenbegroting. Er zijn "interessante discussies gevoerd, maar we zijn niet tot een akkoord gekomen", zei Costa donderdagnacht na afloop van een ingelaste top over de EU-begroting 2028-2034. Hij hoopt nog steeds om voor het einde van dit jaar een definitief akkoord te bereiken. De EU-begroting vergt unanimiteit.

De standpunten van de 27 EU-lidstaten liggen nog steeds mijlenver uiteen. "Sommige lidstaten willen meer bezuinigen, maar de meeste lidstaten zijn hiertegen", zei Costa. Een grote meerderheid heeft volgens Costa gepleit om in ieder geval niet te bezuinigen op de budgetten voor landbouw en voor armere regio's.

De discussie over nieuwe Europese belastingen, zoals op tabak of digitale diensten, is ook nog niet beslecht. Volgens voorzitter Ursula von der Leyen is er wel brede steun voor een belasting voor grote digitale bedrijven.