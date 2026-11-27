BRUSSEL (ANP) - Premier Rob Jetten maakt zich "absoluut" geen zorgen dat de onrust in de VVD over het partijleiderschap van Dilan Yeşilgöz de stabiliteit van het kabinet opnieuw in gevaar brengt. Dat zei hij donderdag in een pauze tijdens de EU-top van regeringsleiders.

In aanloop naar partijcongressen is er "altijd wel wat te doen", zei Jetten. Zaterdag houdt de VVD een partijcongres in Den Bosch. Hij erkende even later dat het meer gaat dan om een kleinigheidje. "Maar iedereen kent Yeşilgöz als een echte strijder die gewoon opkomt voor haar zaak. Ik weet zeker dat ze dat nu ook gaat doen."

Binnen de VVD speelt de vraag of Yeşilgöz wel politiek leider en tevens vicepremier en minister kan blijven. Een aantal provinciale VVD-bestuurders vindt dit onwenselijk.

Ook Jetten bekleedt een dubbelfunctie, als premier en partijleider van D66. Jetten vindt dat niet lastig te combineren, zei hij donderdag.

Op de vraag van de pers wat hij tegen Yeşilgöz zou willen zeggen, antwoordde hij: "Moedig voorwaarts".