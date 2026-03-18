Costa Ricaanse president wil alle communisten uit Amerika's weren

door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 21:54
SAN JOSÉ (ANP/RTR) - De Costa Ricaanse president Rodrigo Chaves heeft opgeroepen om alle communisten van Noord- tot Zuid-Amerika te verdrijven. Hij zei de communistische regering in Cuba niet te erkennen en de Costa Ricaanse ambassade in Havana te sluiten.
"We moeten het westelijk halfrond ontdoen van communisten," aldus Chaves. Hij noemde de Cubaanse regering illegitiem, "gezien de slechte behandeling, de onderdrukking en de onwaardige omstandigheden waarin de inwoners van dat prachtige eiland verkeren."
De 64-jarige Chaves is een rechts-populistische leider en president sinds 2022. In mei wordt hij opgevolgd door zijn bondgenoot Laura Fernández, die in februari de verkiezingen won. Zij zijn ideologisch verwant aan de Amerikaanse president Donald Trump, die ook zijn zinnen lijkt te hebben gezet op een machtswisseling in Cuba. Hij stelde een olieblokkade in voor het eiland en volgens The New York Times hebben de Amerikanen geëist dat de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel vertrekt.
