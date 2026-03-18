De Mos: zoveel steun is om stil van te worden

door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 21:53
DEN HAAG (ANP) - "Zoveel steun is om stil van te worden", aldus Richard de Mos over de winst van zijn partij in Den Haag. De Mos zegt woensdagavond samenwerking te willen zoeken "met alle partijen die aan de slag willen". Hij wil dat zijn stad "een stuk verdeeldheid" achter zich gaat laten.
De Mos' partij Hart voor Den Haag is de grootste geworden volgens een exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS. Hart voor Den Haag heeft volgens de exitpoll 17 zetels gehaald, 8 meer dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Het is de derde keer op rij dat Hart voor Den Haag de grootste partij is in Den Haag. Als de exitpoll uitkomt, heeft Hart voor Den Haag meer zetels dan de tweede en de derde partij bij elkaar.
De Mos en zijn partijgenoot Rachid Guernaoui zijn een tijd verdacht van corruptie als wethouders. Ze zijn daarvan vrijgesproken.
Trump heeft het kapot gemaakt – nu mag hij het ook repareren

Robotwaakhonden rukken op: datacenters zetten massaal in op Black Mirror-scenario

Waarom Netflix de buik vol had van Meghan

Belangrijkste democratische waakhond: ‘Trump aast op dictatuur, VS is geen liberale democratie meer’

VVD dreigt opnieuw te verliezen bij gemeenteraadsverkiezingen: zesde nederlaag op rij in zicht

"Jan Smit was bang dat zijn vrouw iemand dood zou rijden"

