De Mos: zoveel steun is om stil van te worden

DEN HAAG (ANP) - "Zoveel steun is om stil van te worden", aldus Richard de Mos over de winst van zijn partij in Den Haag. De Mos zegt woensdagavond samenwerking te willen zoeken "met alle partijen die aan de slag willen". Hij wil dat zijn stad "een stuk verdeeldheid" achter zich gaat laten.

De Mos' partij Hart voor Den Haag is de grootste geworden volgens een exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS. Hart voor Den Haag heeft volgens de exitpoll 17 zetels gehaald, 8 meer dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Het is de derde keer op rij dat Hart voor Den Haag de grootste partij is in Den Haag. Als de exitpoll uitkomt, heeft Hart voor Den Haag meer zetels dan de tweede en de derde partij bij elkaar.

De Mos en zijn partijgenoot Rachid Guernaoui zijn een tijd verdacht van corruptie als wethouders. Ze zijn daarvan vrijgesproken.