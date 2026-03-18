EU 'diep bezorgd' over Israëlische aanvallen op Libanon

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie is "diep bezorgd" over de Israëlische aanvallen op Libanon. Israël moet direct stoppen met de operaties in het buurland, stelt de diplomatieke dienst EEAS. De strijd treft volgens de dienst vooral burgers. Wel krijgt Hezbollah de schuld van de oorlog.

De diplomatieke dienst zegt dat de oorlog "verwoestende humanitaire gevolgen" heeft. Ongeveer een kwart van de Libanezen is op de vlucht geslagen. "Burgers betalen ook de hoogste prijs als het gaat om doden", zegt de EEAS, verwijzend naar cijfers van het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Die meldde eerder woensdag 968 doden, onder wie 77 vrouwen, 116 kinderen en 40 hulpverleners.

"We veroordelen Hezbollah voor het besluit om Libanon in deze oorlog te storten, de weigering om wapens in te leveren en de voortdurende willekeurige aanvallen tegen Israël", zegt de EEAS. Die roept Israël en Libanon op om met elkaar te onderhandelen.

Het door Iran gesteunde Hezbollah komt uit Libanon.