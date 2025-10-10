ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

CPB: afbouw hypotheekrenteaftrek 'doet iets voor woningmarkt'

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 12:33
anp101025141 1
DEN HAAG (ANP) - Verdere afbouw van de hypotheekrenteaftrek, een maatregel die in meerdere verkiezingsprogramma's terugkomt, "doet iets voor de woningmarkt", zegt CPB-directeur Pieter Hasekamp. Het zal de prijsstijgingen van koopwoningen op zijn minst afremmen, is de verwachting. Het effect op de koopkracht van huizenbezitters hangt af van de invulling, die per partij sterk verschilt.
Volt stelt de hardste ingreep voor. De pro-Europese partij wil de hypotheekrenteaftrek al binnen de komende kabinetsperiode naar nul afbouwen en daarnaast de eigen woning als vermogen gaan belasten. Het is onderdeel van een ingrijpende verbouwing van het belasting- en toeslagenstelsel, die uiteindelijk wel voor alle groepen tot een koopkrachtstijging leidt.
GroenLinks-PvdA en D66 nemen voor de afbouw twaalf jaar de tijd. Zij volgen daarmee grofweg het tempo waarmee het kabinet-Rutte III dit fiscale voordeel voor huizenbezitters verminderde. De ChristenUnie wil de pijn voor huizenbezitters over vijftien jaar uitsmeren, het CDA over dertig jaar.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2504761837

De 10 besmettingshaarden in huis die je vergeet schoon te maken

gandr-collage (14)

De satellieten van Musk beginnen uit de lucht te vallen. Letterlijk

ANP-422510636

De reputatie van kamerlid Gijs van Dijk werd met donderend geraas vernietigd. Nu hij onschuldig blijkt blijft het doodstil

Trump-health-checkup

Trump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaar

anp091025251 1

Trump zinspeelt op royement van Spanje als NAVO-lidstaat

234367143_m

Deze natuurlijke zoetstof zou een onverwachte bondgenoot kunnen zijn tegen haaruitval

shutterstock_1473911453

Waarschuwingssignalen: Wanneer je volwassen kind afstandelijk wordt

Loading