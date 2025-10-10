CPB: afbouw hypotheekrenteaftrek 'doet iets voor woningmarkt'

DEN HAAG (ANP) - Verdere afbouw van de hypotheekrenteaftrek, een maatregel die in meerdere verkiezingsprogramma's terugkomt, "doet iets voor de woningmarkt", zegt CPB-directeur Pieter Hasekamp. Het zal de prijsstijgingen van koopwoningen op zijn minst afremmen, is de verwachting. Het effect op de koopkracht van huizenbezitters hangt af van de invulling, die per partij sterk verschilt.

Volt stelt de hardste ingreep voor. De pro-Europese partij wil de hypotheekrenteaftrek al binnen de komende kabinetsperiode naar nul afbouwen en daarnaast de eigen woning als vermogen gaan belasten. Het is onderdeel van een ingrijpende verbouwing van het belasting- en toeslagenstelsel, die uiteindelijk wel voor alle groepen tot een koopkrachtstijging leidt.

GroenLinks-PvdA en D66 nemen voor de afbouw twaalf jaar de tijd. Zij volgen daarmee grofweg het tempo waarmee het kabinet-Rutte III dit fiscale voordeel voor huizenbezitters verminderde. De ChristenUnie wil de pijn voor huizenbezitters over vijftien jaar uitsmeren, het CDA over dertig jaar.