ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Netanyahu: troepen blijven in Gaza voor druk op ontwapening Hamas

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 12:35
anp101025142 1
JERUZALEM (ANP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen voorlopig aanwezig blijven in de Gazastrook om Hamas onder druk te zetten. De krijgsmacht vertrekt pas definitief als de Palestijnse beweging is ontwapend.
Het Israëlische leger heeft zich vrijdagochtend teruggetrokken tot de zogenoemde gele lijn. Dat betekent dat de troepen nu vertrokken zijn uit een deel van Gaza, maar niet overal. Het leger is nog aanwezig in 53 procent van het Palestijnse gebied. Het is de bedoeling dat het Israëlische leger zich in een later stadium helemaal terugtrekt uit Gaza.
Hoewel Israël en Hamas nu een staakt-het-vuren zijn overeengekomen, zijn nog niet alle twistpunten voor een blijvende vrede opgelost. Israël eist volledige ontwapening van Hamas, maar die beweging heeft dat idee verworpen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2504761837

De 10 besmettingshaarden in huis die je vergeet schoon te maken

gandr-collage (14)

De satellieten van Musk beginnen uit de lucht te vallen. Letterlijk

ANP-422510636

De reputatie van kamerlid Gijs van Dijk werd met donderend geraas vernietigd. Nu hij onschuldig blijkt blijft het doodstil

Trump-health-checkup

Trump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaar

anp091025251 1

Trump zinspeelt op royement van Spanje als NAVO-lidstaat

234367143_m

Deze natuurlijke zoetstof zou een onverwachte bondgenoot kunnen zijn tegen haaruitval

shutterstock_1473911453

Waarschuwingssignalen: Wanneer je volwassen kind afstandelijk wordt

Loading