Netanyahu: troepen blijven in Gaza voor druk op ontwapening Hamas

JERUZALEM (ANP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen voorlopig aanwezig blijven in de Gazastrook om Hamas onder druk te zetten. De krijgsmacht vertrekt pas definitief als de Palestijnse beweging is ontwapend.

Het Israëlische leger heeft zich vrijdagochtend teruggetrokken tot de zogenoemde gele lijn. Dat betekent dat de troepen nu vertrokken zijn uit een deel van Gaza, maar niet overal. Het leger is nog aanwezig in 53 procent van het Palestijnse gebied. Het is de bedoeling dat het Israëlische leger zich in een later stadium helemaal terugtrekt uit Gaza.

Hoewel Israël en Hamas nu een staakt-het-vuren zijn overeengekomen, zijn nog niet alle twistpunten voor een blijvende vrede opgelost. Israël eist volledige ontwapening van Hamas, maar die beweging heeft dat idee verworpen.