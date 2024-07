‘Criminelen kochten honderden Amsterdamse woningen via hypotheekfraude’

Er is massaal hypotheekfraude gepleegd bij zo'n achthonderd woningen, schrijft Het Financieele Dagblad . De woningen werden gebruikt als opslagplek voor drugs, als onderduikadres voor criminelen en om arbeidsmigranten te huisvesten. Recherche en het Openbaar Ministerie roepen gemeenten in het hele land op om maatregelen te nemen.

De georganiseerde fraude kwam aan het licht toen de politie vorig jaar onderzoek uitvoerde naar verborgen ruimtes in woningen, auto's en meubels waar wapens, drugs en geld verstopt werden. De focus kwam te liggen op een verdachte die ooit veroordeeld is voor cocaïnehandel. “Die bleek zich opgewerkt te hebben tot makelaar en was onderdeel van een groot netwerk van dienstverleners, hypotheekadviseurs en administratiekantoren”, zegt FD-journalist Rob de Lange tegen BNR