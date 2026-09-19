Criminelen nemen in 50 gemeenten woning over van kwetsbare mensen voor criminaliteit

Ruim 50 gemeenten, verspreid over heel Nederland, kampen met criminelen die woningen van kwetsbare mensen misbruiken voor drugscriminaliteit, zoals het dealen van drugs. Ook woningcorporaties hebben grote zorgen over deze ontwikkeling. Dit blijkt uit onderzoek van Pointer Radio (KRO-NCRV).

Uit een vragenlijst ingevuld door 273 gemeenten blijkt dat 20 procent van de gemeenten te maken heeft met dit fenomeen. "Dat is een behoorlijk aantal", vindt ondermijningsonderzoeker Pieter Tops. "Het toont aan hoe pervers de onderkant van de drugswereld in elkaar zit."

Er wonen steeds meer kwetsbare mensen in sociale huurwoningen en daarmee neemt het risico op criminele uitbuiting toe, vertellen gemeenten, de politie en woningcorporaties aan Pointer.

Criminelen maken misbruik van de kwetsbare mensen door ze te manipuleren of onder druk te zetten en de woning 'over te nemen'. Dit wordt cuckooing of koekoekswonen genoemd, naar de koekoeksvogel die het nest van andere vogels inpikt om daar haar ei in te leggen. Hoogleraar Openbare-orderecht aan de Rijksuniversiteit Groningen Michel Vols, zei in een eerdere radiouitzending al dat hij het fenomeen "zag toenemen".