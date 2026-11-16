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Crisisoverleg coalitie duurt voort

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De coalitietop vergadert nog altijd op het Catshuis over de politieke crisis. Premier Rob Jetten (D66), vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA) zitten voor de derde dag aan tafel met fractievoorzitters Jan Paternotte (D66), Ruben Brekelmans (VVD) en Henri Bontenbal (CDA).
Naar verwachting gaan de gesprekken niet de nacht in, maar het is nog altijd onduidelijk hoe laat ze ditmaal de gesprekken beëindigen en of die eventueel dinsdag een vervolg krijgen.
De politici doen sinds zaterdag geen mededelingen aan de pers. Er is 'radiostilte' afgesproken, wat betekent dat ook niet wordt verteld waar de gesprekken precies over gaan.
Debat
VVD-leider Yeşilgöz stelde vrijdagavond dat het minderheidskabinet "zo niet verder kan". Ze wil inhoudelijke en politieke veranderingen. Eerder herhaalden Jetten en Van den Brink de woorden van de VVD dat de coalitie "een reset" of "doorstart" nodig heeft. Wat dat inhoudt, is ook niet duidelijk.
Oppositiepartij PRO heeft inmiddels aangekondigd snel een debat te willen over de politieke situatie. Als een meerderheid van de Tweede Kamer dat ook wil, wordt het ingepland.
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