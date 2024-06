Crowdfunding voor Assange levert tonnen op

CANBERRA (ANP) - Aanhangers van Julian Assange hebben via crowdfunding tonnen opgehaald voor de vrijgelaten WikiLeaks-oprichter. Ze willen dat geld onder meer gebruiken om de Australische regering terug te betalen voor de chartervlucht waarmee Assange is vervoerd. Er was donderdag al 422.000 pond binnen, omgerekend bijna een half miljoen euro.

De echtgenote van Assange deed deze week via sociale media een "noodoproep" om geld in te zamelen. Ze zei dat een hoge prijs is betaald voor de vrijheid van haar partner. "Julian heeft een schuld van 520.000 Amerikaanse dollar die hij moet terugbetalen aan de Australische staat voor chartervlucht VJ199", schreef Stella Assange. Ze zei dat haar partner geen lijnvlucht mocht nemen naar Saipan of Australië.

Assange zat vast in een Britse cel in afwachting van zijn mogelijke uitlevering aan de Verenigde Staten. Die wilden hem vervolgen voor de publicatie van geheime overheidsinformatie op zijn klokkenluiderssite. Hij kwam vrij na een deal met de Amerikaanse justitie. Assange bekende schuld in Saipan en mocht daarna doorvliegen naar Australië. Daar heeft hij inmiddels een nacht in vrijheid doorgebracht.