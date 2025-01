Cruciale bondgenoot Spaanse premier breekt met regering

BRUSSEL/MADRID (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Een partij van Catalaanse separatisten die de Spaanse regering cruciale gedoogsteun geeft in het parlement, stopt alle gesprekken met de partij van premier Pedro Sánchez. De partij Samen voor Catalonië (Junts), onderhandelt helemaal niet meer, ook niet over de begroting voor dit jaar, aldus partijleider Carles Puigdemont.

De huidige coalitieregering van Sánchez bestaat uit twee partijen, waaronder Sánchez' sociaaldemocratische PSOE, die samen 147 van de 350 zetels in de Spaanse Tweede Kamer hebben. Ze krijgen gedoogsteun van een groep regionale partijen, inclusief Puigdemonts Junts.

De regering moet voor elke kwestie met de Catalaanse separatisten onderhandelen voordat die ter stemming kan komen. Deze situatie leidt tot politieke impasses en verhinderde bijvoorbeeld vorig jaar dat het parlement een nieuwe begroting aannam. Voor 2025 is er ook nog geen begrotingsplan. Volgens Puigdemont moet Sánchez eerst het vertrouwen terugwinnen voordat weer onderhandeld kan worden.

Puigdemont was in 2017 premier van Catalonië toen hij Catalonië onafhankelijk verklaarde. Hij vluchtte daarna naar België, waar hij nog steeds verblijft, en wordt door de Spaanse justitie gezocht. Afgelopen jaar stemde het Spaanse parlement voor amnestie voor separatistische kopstukken van de poging tot afscheiding in 2017. Maar Puigdemont heeft om juridische redenen nog steeds niet van die amnestiewet kunnen profiteren. Volgens hem waardeert Sánchez de Catalaanse steun in het parlement niet.