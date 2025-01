Ministerie Gaza: dodental oorlog staat nu op 46.876

GAZA-STAD (ANP/RTR) - De oorlog in de Gazastrook heeft tot nu toe 46.876 mensen het leven gekost, meldt het Gazaanse ministerie van Gezondheid. De afgelopen 24 uur zouden 88 doden zijn gevallen. Het aantal gewonden sinds 7 oktober 2023 staat volgens het ministerie op 110.642.

De Palestijnse autoriteiten houden sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas het aantal doden in de Gazastrook bij. Die cijfers worden over het algemeen als betrouwbaar beschouwd, maar wetenschappers zeiden vorige week dat het dodental mogelijk nog veel hoger ligt. Zij schatten dat er meer dan 64.000 doden zijn door de oorlog. Ze tellen daarbij alleen mensen mee die door direct traumatisch letsel zijn omgekomen, niet mensen die door gebrek aan voedsel of medicijnen zijn overleden.

Het ministerie maakt geen onderscheid tussen strijders van Hamas en Palestijnse burgers. Het VN-mensenrechtenbureau stelt dat 70 procent van de doden vrouwen en kinderen waren.