Argentinië gaat knaagdieren vangen in onderzoek hantavirus

USHUAIA (ANP/RTR/AFP) - Het Argentijnse ministerie van Gezondheid is van plan om knaagdieren te vangen in de buurt van de zuidelijke stad Ushuaia, de plek waar een of meerdere passagiers van het cruiseschip MV Hondius mogelijk het hantavirus hebben opgelopen. De Argentijnse autoriteiten willen de knaagdieren onderzoeken in hun zoektocht naar de oorsprong van het virus.

Het hantavirus wordt normaal gesproken overgebracht via de ontlasting en urine van knaagdieren. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de kans groot dat in elk geval een persoon het virus heeft opgelopen voordat het cruiseschip op 1 april vertrok uit Ushuaia. De Nederlandse man van 69 die als eerste symptomen vertoonde, had daarvoor door Zuid-Amerika gereisd.

Er is in het zuiden van Argentinië in elk geval geen sprake van een hantavirus-uitbraak, zegt een medisch expert van de universiteit van Córdoba. Er zijn dit jaar wel meer gevallen dan vorig jaar, maar het zijn er niet abnormaal veel, aldus bioloog Raúl González Ittig.