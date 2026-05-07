Cruiseschip: 30 opvarenden gingen op Sint-Helena van boord

JAMESTOWN (ANP) - Dertig opvarenden van de Hondius zijn op 24 april op het eiland Sint-Helena van boord gegaan, meldt bedrijf Oceanwide Expeditions. Onder hen was het Nederlandse echtpaar, van wie de man op dat moment al was overleden en de vrouw later overleed, en een derde Nederlander.

Het gaat in totaal om twaalf nationaliteiten, van twee mensen is de nationaliteit onbekend bij het bedrijf. Oceanwide Expeditions zegt nog te werken aan een overzicht van alle passagiers en bemanningsleden die aan boord of van boord zijn gegaan bij diverse stops van de Hondius sinds 20 maart.

Eerder werd door Sint-Helena al gemeld dat er op het eiland een contactonderzoek bezig is.