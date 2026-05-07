Huidige opvarenden Hondius nog steeds vrij van klachten

MADRID (ANP) - Alle mensen die nu aan boord van het cruiseschip Hondius zijn, hebben geen symptomen van het hantavirus. Dat laat rederij Oceanwide Expeditions donderdag weten. Het bedrijf zegt in contact te zijn met de autoriteiten over de plek van aankomst, quarantainemaatregelen en tests van alle passagiers en bemanningsleden.

Het Nederlandse cruiseschip Hondius is woensdag vertrokken uit Kaapverdië en wordt dit weekend verwacht op Tenerife, een van de Spaanse Canarische Eilanden. Drie mensen zijn woensdag van boord gehaald en naar Nederland gevlogen voor behandeling.

Wie besmet raakt met het hantavirus kan een ernstige longontsteking oplopen. Het virus wordt overgebracht via de ontlasting, urine en speeksel van knaagdieren. Virusdeeltjes kunnen via de lucht verspreid worden.