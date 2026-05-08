Cruiseschip Hondius komt zondag rond middaguur aan bij Tenerife

Samenleving
door anp
vrijdag, 08 mei 2026 om 11:54
TENERIFE (ANP) - Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt naar verwachting zondag rond 12.00 uur aan bij de Canarische Eilanden. Dat meldt de Spaanse omroep RTVE. Het schip vaart van Kaapverdië naar Tenerife en is volgens GPS-gegevens vrijwel halverwege.
Vooralsnog heeft de WHO acht gevallen gemeld van mogelijke hantavirusbesmettingen, waaronder drie sterfgevallen. Bij vijf van de acht gevallen is het hantavirus vastgesteld.
Meerdere anderen zijn besmet geraakt. Volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid Mónica García worden alle buitenlandse opvarenden gerepatrieerd, ook als zij symptomen hebben, tenzij ze dringende zorg nodig hebben. Aan boord van het cruiseschip zitten nog ongeveer 150 mensen, onder meer uit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Spanje, de Filipijnen en Nederland.
