Schade na brand in datacenter Almere nog niet in kaart gebracht

door anp
vrijdag, 08 mei 2026 om 11:38
ALMERE (ANP) - NorthC, eigenaar van het datacentrum in Almere waar donderdag brand uitbrak, is nog steeds druk bezig om de schade te inventariseren. De brand zelf was donderdagavond onder controle. Volgens een woordvoerder is daarna gestart met een inspectie om de schade in kaart te brengen. Het bedrijf probeert de stroom en de connectiviteit zo snel mogelijk te herstellen.
De brand woedde in een technische ruimte, en niet in de ruimte waar de ict-systemen van klanten staan, zegt de woordvoerder. Bij het blussen van de brand sloot de brandweer de stroomvoorziening van het hele pand af.
Wanneer alle systemen weer zijn hersteld, is niet te zeggen, aldus de woordvoerder. "De stroomvoorziening moet wel weer helemaal veilig kunnen worden aangezet."
Onder meer vervoersbedrijf Transdev maakt gebruik van het datacenter. Daar waren de problemen met de systemen donderdag al opgelost, zegt een woordvoerster.
