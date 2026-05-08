Oekraïne meldt brand bij Tsjernobyl na dronecrash

KYIV (ANP/AFP) - In het gebied bij de kerncentrale van Tsjernobyl is volgens de Oekraïense autoriteiten een grote natuurbrand uitgebroken na een dronecrash. Het vuur woedt in de zogenoemde nucleaire exclusiezone.

Het gebied rond de kerncentrale is al sinds 1986 grotendeels verlaten. Toen vond er een kernramp plaats. De hulpdiensten melden dat tijdens de brand geen ongebruikelijk hoog stralingsniveau is gemeten.

De brandweer probeert het vuur te blussen, maar het weer en de mogelijke aanwezigheid van landmijnen zorgen voor problemen. "Door harde windstoten verspreidt de brand zich snel over het gebied en slaat over naar nieuwe delen van het bos."

Als oorzaak wordt een "dronecrash" genoemd, maar onduidelijk is uit welk land de drone zou komen. Oekraïne heeft Rusland herhaaldelijk beschuldigd van roekeloosheid bij nucleaire installaties.