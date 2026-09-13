Muggenarme zomer door droogte en hitte

Deze zomer kende relatief weinig muggenoverlast, meldt de website Nature Today. Volgens onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) komt dit waarschijnlijk door de extreme droogte en hoge temperaturen van de afgelopen tijd.

De zogeheten muggenoverlastindex, die de onderzoekers bepalen op basis van meldingen via muggenradar.nl, lag deze zomer 16 procent lager dan het gemiddelde over de jaren 2020 tot en met 2025. Muggen hebben plekken nodig waar gedurende enkele weken achter elkaar water staat waarin larven zich kunnen ontwikkelen, zoals plantenpotten, emmers en schotels gevuld met water. Door de warme droge zomer waren er veel minder van dit soort broedplaatsen beschikbaar.

Op plekken waar het water wel lang genoeg bleef staan, konden muggen zich door de recordhoge zomertemperatuur sneller ontwikkelen. "Volgens ons muggenontwikkelingsmodel vliegt rond deze tijd al de zesde muggengeneratie rond. Niet eerder was dit zo vroeg in het jaar", zien de onderzoekers.