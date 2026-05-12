CU steunt asielplannen kabinet, was eerder tegen asielnoodwet

DEN HAAG (ANP) - De ChristenUnie is van plan om de recente asielplannen van het kabinet te steunen. De partij stemde eerder juist tegen de zogenoemde asielnoodmaatregelenwet, waar dezelfde maatregelen in zaten. Dat bevestigt de partij na berichtgeving van De Telegraaf.

"Dat we tegen die wet hebben gestemd betekent niet automatisch dat we alle afzonderlijke maatregelen afkeurden", aldus een woordvoerder van de partij. Dat geldt voor een voorstel om mensen makkelijker ongewenst te kunnen verklaren, waar het kabinet eind vorige week mee instemde.

De ChristenUnie is wel van mening veranderd als het gaat om het afschaffen van de dwangsommen die asielzoekers krijgen als hun verzoek niet op tijd behandeld is. De dwangsommen moeten de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) stimuleren om snel beslissingen te nemen, maar de dienst heeft een enorme achterstand. De partij vindt dat de IND nu "zulke hoge bedragen uitkeert dat het argument dat daarmee de keten wordt ontlast, niet meer dragelijk is."