Jetten naar ziekenhuis, bezoek Bonaire en Aruba aangepast

KRALENDIJK (ANP) - Premier Rob Jetten moest dinsdagochtend naar het ziekenhuis van Bonaire nadat hij ergens door was geprikt tijdens het zwemmen. Hij kreeg een allergische reactie, maar heeft er geen ernstige verwondingen aan overgehouden. Het is niet duidelijk waardoor de minister-president werd geprikt.

Jetten twitterde later over de gebeurtenis. "Na een heftige allergische reactie moest ik even een paar uur worden opgenomen in het ziekenhuis. Dankzij de uitstekende zorg van Fundashon Mariadal voel ik me stukken beter en kan ik met een wat aangepast programma alsnog het werkbezoek aan Bonaire hervatten."

Hij sloeg het bezoek aan het Openbaar Lichaam voor Landbouw, Veeteelt en Visserij over. Jetten heeft ook een ontbijt met het bestuurscollege van het eiland gemist. Verder zijn nog een aantal afspraken afgezegd. Bij een daarvan wilde Greenpeace ongepland een rapport overhandigen.

Ook op Aruba, waar de premier na Bonaire naartoe gaat, zijn afspraken verschoven. Jetten brengt een zeven dagen durend bezoek aan het Caribische deel van het Koninkrijk.