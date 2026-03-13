ECONOMIE
Rijnstate krijgt tientallen telefoontjes over gynaecoloog

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 13 maart 2026 om 13:33
bijgewerkt om vrijdag, 13 maart 2026 om 13:37
Het Rijnstate heeft volgens een woordvoerder "enkele tientallen" telefoontjes gekregen naar aanleiding van het nieuws dat een gynaecoloog in de jaren '70 en '80 zeker zestien donorkinderen heeft verwekt met zijn eigen sperma.
De woordvoerder van het Arnhemse ziekenhuis meldt dat niet alleen mogelijke kinderen van de arts, maar ook ouders en donoren bellen. "Naargelang wat de beller op prijs stelt, bieden we hen een persoonlijk gesprek aan, doen we onderzoek in hun dossiers of verwijzen we ze door naar het Fiom voor DNA-onderzoek", aldus de woordvoerder.
Kenniscentrum Fiom meldt ongeveer veertig vragen te hebben gekregen in de eerste dagen na de berichtgeving. "We hebben de afgelopen dagen meer dan twintig aanmeldingen van donorkinderen gekregen voor onze databank. Dat aantal krijgen we normaal in een maand", vertelt een woordvoerder. Door de DNA-databank van het expertisecentrum op het gebied van ongewenste zwangerschap, verwantschapsvragen en adoptie kan het DNA van donorkinderen eventueel gematcht worden met dat van de gynaecoloog.
