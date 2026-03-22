Trump dreigt Iran met aanval op energiecentrales

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag gedreigd dat de VS Iraanse energiecentrales zullen aanvallen als Iran de Straat van Hormuz niet binnen 48 uur heropent. Iran heeft die strategisch gelegen doorvaarroute tussen de Perzische Golf en de Indische Oceaan vrijwel afgesloten na het begin van de Amerikaans-Israëlische aanvallen op het land. Dat leidt tot sterk gestegen mondiale gas- en olieprijzen.

"Als Iran de Straat van Hormuz niet BINNEN 48 UUR vanaf dit exacte moment VOLLEDIG OPENSTELT, ZONDER DREIGING, zullen de Verenigde Staten van Amerika hun verschillende ENERGIECENTRA aanvallen en vernietigen, TE BEGINNEN MET DE GROOTSTE!", schreef Trump zaterdagavond op zijn sociale medium Truth Social.

De Amerikaanse president zei vrijdag juist nog te overwegen om de militaire operaties tegen Iran binnenkort af te schalen.