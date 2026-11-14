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Cuba: we bereiden ons voor op mogelijke Amerikaanse aanval

Samenleving
door anp
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LA HAVANA (ANP/DPA) - Cuba bereidt zich voor op een mogelijke Amerikaanse militaire aanval. Dat heeft de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel vrijdag gezegd.
"Wij zijn vastbesloten om elke poging tot buitenlandse militaire agressie tegen ons land af te slaan", aldus Díaz-Canel, die zijn uitspraken deed tijdens de 'Nationale Dag van Defensie' op het eiland.
Hij benadrukte echter dat Cuba een vredelievend land is en geen enkele bedreiging vormt voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten.
De Amerikaanse president Donald Trump antwoordde donderdag op de vraag of hij een militaire interventie zou overwegen om Cuba te "bevrijden": "Ik wil de kwestie-Cuba afhandelen voordat ik vertrek. We houden het nauwlettend in de gaten. Het gaat er erg slecht. In feite is het een mislukte staat."
Trump heeft herhaaldelijk gezinspeeld op de mogelijkheid van een Amerikaanse militaire interventie in Cuba.
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