ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Cubaanse minister haalt uit naar VS bij debat VN

Samenleving
door anp
zaterdag, 26 september 2026 om 18:35
anp260926129 1
Volg ons op Google Nieuws
NEW YORK (ANP) - Cuba heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten. De agressie van dat land is dit jaar niet alleen toegenomen, maar ook "wreder en gevaarlijker geworden", zei de minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Parrilla tijdens het plenaire debat van de Algemene Vergadering.
"Het is alarmerend om te zien hoe expansionisme, toe-eigening, plundering, verovering en militaire en economische agressie oprukken", zei hij, eraan toevoegend dat de VS ernaar streven om "vrede op te leggen door middel van kracht". De Amerikaanse vertegenwoordiger in de zaal liep vervolgens weg.
De minister hekelde de grote druk van de VS op Cuba, onder meer in de vorm van een brandstofblokkade. Hij zei dat de dreiging van het gebruik van militair geweld blijft bestaan en zei ook dat Cuba zichzelf zal beschermen. "Cuba is geen bedreiging. De blokkade is een bedreiging." Rodríguez Parrilla hield in zijn toespraak de deur open voor overleg met de VS.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (8)

Een biertje voor €3 en koffie onder de €2: zo goedkoop zit je op het terras in Zuid-Europa

IMG_4881

Overbieden is voorbij: na de snelste rentestijging sinds 2022 staan huizen weer weken te koop

shutterstock_2805843181

Shell verdiende $9,8 miljard in 90 dagen, jij betaalt recordprijs: in oktober moet de EU met een antwoord komen

nederlandse_zorg_header

Peildatum 1 januari nadert: 5 dingen die je nu kunt doen om je zorgtoeslag in 2027 te behouden

header-schimmel-achter-kast

De verwarming gaat weer aan: zo voorkom je schimmel achter je kast

IMG_4876

Wet Betaalbare Huur jaagt beleggers naar Spanje: recordaantal Nederlanders koopt er een woning, Spaanse steden komen in opstand

Loading