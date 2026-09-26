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Pro-Palestijnse demonstratiemars door binnenstad van Leiden

Samenleving
door anp
zaterdag, 26 september 2026 om 18:33
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LEIDEN (ANP) - In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Het protest is georganiseerd door meer dan dertig organisaties, waaronder Global Sumud Netherlands, Erev Rav en Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS).
Op de Lammermarkt verzamelden zich rond 14.00 uur ongeveer driehonderd mensen. Vanaf dat plein vertrok de stoet rond 15.00 uur richting de Beestenmarkt, door de Haarlemmerstraat en over de Hooigracht. Via de Breestraat lopen de deelnemers terug naar de Lammermarkt, waar het protest volgens de planning om 19.00 uur eindigt.
Demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die medeplichtig zouden zijn aan de Israëlische bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. Velen dragen Palestijnse vlaggen en sjaals. Een aantal houdt borden omhoog met foto's van uitgehongerde Palestijnse kinderen. Ook draagt een aantal demonstranten bordjes met het Dolle Mina-logo in Palestijnse kleuren.
Een vrouwelijke demonstrant in een bebloed rood-geel clownspak en met een geschminkt gezicht trekt veel bekijks. Op de achterkant van haar kostuum is "mcGenocide" geschreven. Volgens de beweging BDS voorziet de Israëlische McDonald's het Israëlische leger van gratis maaltijden. Een spreker roept demonstranten op om geen producten te kopen van McDonald's of Coca Cola en om in de supermarkt geen producten te kopen die in Israël zijn verbouwd, zoals dadels.
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