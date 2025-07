Cultuur en media toegankelijker voor mensen met beperking

DEN HAAG (ANP) - Mensen die een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben, zouden gemakkelijker gebruik moeten kunnen maken van media. Ook cultuur moet toegankelijker worden. Het kabinet komt daarom met een financiële regeling. Nederland had zich in 2016 aangesloten bij een VN-verdrag voor mensen met een beperking. Met de plannen, die vrijdag zijn gepresenteerd, moet dat negen jaar later daadwerkelijk worden uitgevoerd.

In de zogeheten werkagenda staat ook dat mensen met een "levenslange beperking" niet elke keer meer hoeven aan te tonen welke zorg ze nodig hebben. Hun situatie verandert toch niet, en daarom kijken het kabinet, gemeenten en zorgverzekeraars of beoordelingen voor die groep langer kunnen gelden. Dan hoeven de mensen minder vaak te worden gecontroleerd.

Het uitvoeren van de plannen duurt ongeveer vijf jaar. "We gaan echt zorgen dat Nederland inclusiever en toegankelijker wordt", zei demissionair staatssecretaris Nicki Pouw-Verweij (Volksgezondheid). Dat het zo lang heeft geduurd, komt volgens haar onder meer doordat negen ministeries bij de plannen betrokken waren.